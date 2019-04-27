«Дружба» вернётся в мае: как прошла встреча по проблеме загрязнения российского экспортного сырья

Представители России, Белоруссии, Украины и Польши провели встречу в Минске, посвящённую проблеме загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, стороны согласовали технологические меры для устранения последствий инцидента. Ожидается, что стабильная работа нефтемагистрали будет восстановлена в течение двух недель, а уже к 29 апреля апреля в Белоруссию поставят соответствующие стандартам нефтепродукты — дизель и топливо. Между тем в «Транснефти», использующей трубопровод, сообщили, что загрязнение могло быть допущено умышленно.

Стабильная работа нефтепровода «Дружба» в полном объёме будет восстановлена в течение двух недель. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны, после состоявшейся в Минске многосторонней встречи. При этом он добавил, что до понедельника, 29 апреля, в Белоруссию поступят соответствующие стандартам светлые нефтепродукты (бензин и дизельное топливо).

«По результатам переговоров с участием представителей РФ, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента», — сказал Козак.

Вице-премьер выразил признательность партнёрам из этих стран за конструктивный диалог и оперативные совместные решения.

Как подчеркнул после прошедших в Минске переговоров председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, Белоруссия рассчитывает в мае полностью восстановить выработку и поставку нефтепродуктов, в том числе на экспорт. Он также сообщил, что объём загрязнённого сырья в нефтепроводах на территории республики составил примерно 1 млн тонн.

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«На следующей неделе, в понедельник и вторник, мы продолжим переговоры с участием российских нефтяных компаний», — пояснил он.

В свою очередь, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин указал, что участники переговоров не обсуждали вопросы компенсации за поставку некачественного сырья, поскольку пока нельзя оценить ущерб полностью.

«Это была техническая встреча, главная задача которой заключалась в восстановлении нормального функционирования. Поэтому другие темы сегодня не обсуждались», — пояснил чиновник.

Он также добавил, что загрязнённое сырьё в трубопроводе «Дружба» не потеряно. По его словам, смешение такого топлива с чистой нефтью может обеспечить достижение «нормативного качества».

«Соответственно, мы рассчитываем, что нормализация качества той нефти, которая сейчас находится в трубах, за счёт её смешения будет возможна в обозримом будущем», — указал Сорокин.

В то же время советник президента ПАО «Транснефть» Игорь Дёмин заметил, что загрязнение поставляемой в Белоруссию нефти органическими хлоридами произошло через узел учёта, принадлежащий частной компании «Самаратранснефть-терминал», которая принимает нефтепродукты от нескольких небольших производителей и проводит анализ качества.

«По факту загрязнения нефти силовые ведомства в РФ возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему», — пояснил он.

Между тем в самарской компании отвергли свою причастность к произошедшему загрязнению. Там сообщили, что продали узел слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара — Унеча ещё 26 декабря 2017 года Городской инновационно-лизинговой компании. По словам первого заместителя генерального директора ООО «Самаратранснефть-терминал» Антона Томилова, у компании отсутствует собственное подключение к трубопроводу.

«С понедельника на территории УСИКН проходят проверочные мероприятия. ООО «Самаратранснефть-терминал» к следственным действиям никак не привлекалось», — цитирует его РБК.

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Напомним, 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что в течение нескольких дней из России поступает нефть со значительным содержанием хлорорганических соединений. При этом загрязнение энергосырья может вызвать сбой в работе нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии.

Российская «Транснефть» признала факт поставки некачественного сырья после того, как обнаружила источник загрязнения на участке Самара — Унеча. Приём российского топлива на фоне сообщений о загрязнении приостановили Польша, Украина, Венгрия, Словакия.

Курирующий топливно-энергетический комплекс РФ вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что попадание загрязнённой нефти нанесло существенный ущерб «Транснефти» и российским НПЗ, и пообещал наказать виновных.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — пояснял он журналистам 25 апреля.