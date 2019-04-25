В «Белнефтехиме» обвинили Россию в затягивании решения вопроса с качеством нефти

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Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила, что российская сторона затягивает решение вопроса по улучшению качества экспортируемой нефти. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Белнефтехим» уже в течение недели бьёт тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведёт переговоры с «Транснефтью» и настаивает на скорейшем решении вопроса», — приводит агентство слова Костюченко.

По её словам, Россия не принимает должные меры для улучшения ситуации, хотя предполагалось, что вопрос будет урегулирован в течение двух—трёх дней.

Как отметили в «Белнефтехиме», решение польского оператора прекратить транзит вызвано повышенным содержанием в российском нефти хлорорганики.

Костюченко также предупредила о возможном негативном влиянии решения Польши на репутацию российских поставщиков нефти в Европу.

Ранее Польша объявила об остановке транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» на неопределённый срок.

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