Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

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Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан». Об этом заявили в концерне «Белнефтехим».
Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»
  • РИА Новости

«Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода», — приводит БЕЛТА сообщение.

Как отмечается, объём прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке.

При этом указывается, что на Мозырском НПЗ ситуация остаётся прежней.

«Качество нефти на данный момент не улучшилось», — добавили в «Белнефтехиме».

23 апреля стало известно, что Белоруссия приостанавливает поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Причиной называлось ухудшение качества импортируемой из России нефти. 

В Минэнерго России отмечали, что ухудшение качества нефти в нефтепроводе «Дружба» носит технический характер

Подробнее — в материале RT.

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