Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Балтии. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«На текущий момент (контрактные обязательства. — RT) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал Гриб.

Отмечается, что решение было принято из-за поставок «некачественной нефти из России».

Ранее в Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.

Сообщалось, что «Укртранснафта» усилила контроль качества нефти после уведомления ОАО «Гомельтранснефть Дружба» о ситуации с нефтью на участке нефтепровода «Дружба».

22 апреля российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества.

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