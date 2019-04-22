Киев усилил контроль качества российской нефти после заявлений Минска

«Укртранснафта» усилила контроль качества нефти после уведомления ОАО «Гомельтранснефть Дружба» о ситуации с нефтью на участке нефтепровода «Дружба». Об этом заявили в пресс-службе компании.

Как отмечается, 19 апреля «Гомельтранснефть Дружба» сообщила о поступлении с участка «Дружбы» «нефти с ухудшенными показателями качества».

«В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины АО «Укртранснафта» усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины», — говорится в заявлении.

Указывается, что транзит нефти европейским потребителям и транспортировка на НПЗ Украины происходят в штатном режиме.

19 апреля в Белоруссии заявили об ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Позднее в Минске сообщили об ограничении экспорта нефтепродуктов из-за качества российской нефти.

Как подчёркивали в Минэнерго России, ухудшение качества нефти через «Дружбу» носит технический характер, а ситуация находится под мониторингом.