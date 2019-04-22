Киев усилил контроль качества российской нефти после заявлений Минска
- РИА Новости
Как отмечается, 19 апреля «Гомельтранснефть Дружба» сообщила о поступлении с участка «Дружбы» «нефти с ухудшенными показателями качества».
«В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины АО «Укртранснафта» усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины», — говорится в заявлении.
Указывается, что транзит нефти европейским потребителям и транспортировка на НПЗ Украины происходят в штатном режиме.
19 апреля в Белоруссии заявили об ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Позднее в Минске сообщили об ограничении экспорта нефтепродуктов из-за качества российской нефти.
Как подчёркивали в Минэнерго России, ухудшение качества нефти через «Дружбу» носит технический характер, а ситуация находится под мониторингом.