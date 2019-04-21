Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

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Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
  • РИА Новости

«С учётом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что ограничение носит временный характер.

По его словам, обязательства перед иностранными контрагентами будут выполнены по мере исправления ситуации. 

19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Минск работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО «Транснефть» компенсационные механизмы.

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