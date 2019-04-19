«Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества нефти из России

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.

«В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», — цитирует БЕЛТА Костюченко.

По её словам, по нефтепроводу из России «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту».

Она указала, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление лабораторией паспорта качества производились в присутствии представителя «Транснефти» в Белоруссии.

Как подчеркнула Костюченко, переработка нефти подобного качества «может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ».

В «Транснефти» заявили, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» должна нормализоваться к понедельнику, 22 апреля, или вторнику, 23 апреля.

По словам советника президента компании Игоря Дёмина, руководство находится в постоянном контакте со специалистами «Гомельтранснефть Дружбы», руководством концерна «Белнефтехим» и НПЗ Белоруссии.

«Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения», — цитирует РИА Новости Дёмина.

Ранее стало известно, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков «Дружбы». По заявлениям белорусских властей, специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода.

Позднее в «Транснефти» отметили, что считают удовлетворительным состояние нефтепровода.