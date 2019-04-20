Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

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Председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Минск работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО «Транснефть» компенсационные механизмы.
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть
  • РИА Новости

«Все возможные последствия будут обсуждены с «Транснефтью» на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», — приводит БЕЛТА его слова.

Накануне пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Ранее стало известно, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков «Дружбы». По заявлениям белорусских властей, специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода. Позднее в «Транснефти» отметили, что считают удовлетворительным состояние нефтепровода

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

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