Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Минск работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО «Транснефть» компенсационные механизмы.

«Все возможные последствия будут обсуждены с «Транснефтью» на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», — приводит БЕЛТА его слова.

Накануне пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Ранее стало известно, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков «Дружбы». По заявлениям белорусских властей, специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода. Позднее в «Транснефти» отметили, что считают удовлетворительным состояние нефтепровода.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.