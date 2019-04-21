В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Проблема носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнёрами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективу», — отметили в министерстве.
Там добавили, что нормализация качества нефти в трубопроводе ожидается в ближайшее время.
Ранее белорусская сторона попросила ПАО «Транснефть» увеличить поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за низкого качества нефти, которая поступает по южной ветке на белорусские НПЗ.
19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.