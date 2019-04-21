В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

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Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Проблема носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнёрами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективу», — отметили в министерстве.

Там добавили, что нормализация качества нефти в трубопроводе ожидается в ближайшее время.

Ранее белорусская сторона попросила ПАО «Транснефть» увеличить поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за низкого качества нефти, которая поступает по южной ветке на белорусские НПЗ.

19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.

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