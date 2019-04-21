Минск просит «Транснефть» поставлять больше нефти по «Дружбе»

Белорусская сторона попросила ПАО «Транснефть» увеличить поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за низкого качества нефти, которая поступает по южной ветке на белорусские НПЗ.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального директора компании «Нафтан» Александра Демидова.

По его словам, в настоящее время северная ветка нефтепровода Сургут — Полоцк работает на 10% от своей загрузки, в ней находится нефть, соответствующая ГОСТу.

Технические возможности для этого манёвра есть, подчеркнул Демидов.

Ранее Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти.

19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.