Польша объявила об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба»
«Мы получили письмо от PERN, что НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. — RT) в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приёмки поставок «Адамово», — приводит его слова агентство.
Вериго уточнил, что польская сторона прекратила транспортировку нефти с 22:00 по варшавскому времени (21:00 мск).
Отмечается, что «Гомельтранснефть Дружба» направила телефонограмму об остановке транзита нефти по западному направлению российской стороне в Брянск.
Ранее стало известно, что по северной ветке нефтепровода «Дружба» стала поступать российская нефть, соответствующая технологическим стандартам.
23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.
Подробнее — в материале RT.