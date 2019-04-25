Польша объявила об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба»

Польский оператор PERN уведомил белорусскую сторону об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

«Мы получили письмо от PERN, что НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. — RT) в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приёмки поставок «Адамово», — приводит его слова агентство.

Вериго уточнил, что польская сторона прекратила транспортировку нефти с 22:00 по варшавскому времени (21:00 мск).

Отмечается, что «Гомельтранснефть Дружба» направила телефонограмму об остановке транзита нефти по западному направлению российской стороне в Брянск.

Ранее стало известно, что по северной ветке нефтепровода «Дружба» стала поступать российская нефть, соответствующая технологическим стандартам.

23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.

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