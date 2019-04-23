Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России

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Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России
  • РИА Новости

По его словам, для оценки ущерба, нанесённого Мозырскому НПЗ, привлечены независимые эксперты и специалисты БелТПП.

«Говорить о масштабах ущерба, нанесённого поставкой нефти с изменёнными характеристиками, пока рано. Многие вещи ещё скрыты, так как производственный процесс герметичен. Внутреннее состояние реакторов и трубопроводов можно будет оценить только после капитального ремонта», — цитирует Сизова БЕЛТА.

Ранее стало известно, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.

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