Козак: виновных в ухудшении качества нефти в «Дружбе» привлекут к ответственности

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что компании, виновные в ухудшении качества поставляемой по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию нефти, понесут наказание.
Козак: виновных в ухудшении качества нефти в «Дружбе» привлекут к ответственности
  • РИА Новости

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», будут применены соответствующие меры финансовой ответственности», — пояснил он.

Ранее Козак сообщил, что качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией 29 апреля.

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