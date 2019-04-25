Козак: виновных в ухудшении качества нефти в «Дружбе» привлекут к ответственности

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что компании, виновные в ухудшении качества поставляемой по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию нефти, понесут наказание.

РИА Новости

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», будут применены соответствующие меры финансовой ответственности», — пояснил он. Ранее Козак сообщил, что качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией 29 апреля.