Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля

Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

По его словам, 26 апреля пройдут трёхсторонние переговоры с участием Польши. В частности, планируется обсудить возможность частичной откачки из трубы на территории Белоруссии и Польши некачественной нефти.

«Значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачана в ёмкости на территории России. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», — цитирует Козака ТАСС.

23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Причиной называлось ухудшение качества импортируемой из России нефти.