Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля
- РИА Новости
По его словам, 26 апреля пройдут трёхсторонние переговоры с участием Польши. В частности, планируется обсудить возможность частичной откачки из трубы на территории Белоруссии и Польши некачественной нефти.
«Значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачана в ёмкости на территории России. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», — цитирует Козака ТАСС.
23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Причиной называлось ухудшение качества импортируемой из России нефти.