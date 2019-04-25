Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля

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Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля
  • РИА Новости

По его словам, 26 апреля пройдут трёхсторонние переговоры с участием Польши. В частности, планируется обсудить возможность частичной откачки из трубы на территории Белоруссии и Польши некачественной нефти.

«Значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачана в ёмкости на территории России. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», — цитирует Козака ТАСС.

23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Причиной называлось ухудшение качества импортируемой из России нефти. 

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