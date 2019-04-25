Белоруссия частично возобновила экспорт нефти в Польшу и на Украину

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Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу. Об этом сообщил заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Белоруссия частично возобновила экспорт нефти в Польшу и на Украину
  • РИА Новости

«Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка», — цитирует его РИА Новости.

23 апреля стало известно, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за поставок «некачественной нефти из России». 

25 апреля российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что качественная нефть поступит на границу с Белоруссией в начале следующей недели. 

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