Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено

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Техническое решение по возобновлению транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» найдено, сообщил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко. По его словам, прокачка через Украину в сторону НПЗ Чехии и Словакии может восстановиться к концу первой декады мая.
Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено
  • РИА Новости

«Думаю, к концу первой декады мая выйдем на стабильную работу», — приводит его слова РИА Новости.

Гавриленко отметил, что как минимум в этот период заработает самая южная ветка «Дружбы» по прокачке нефти Urals по территории Украины для НПЗ в Чехии и Словакии.

Ранее сообщалось, что Украина вынужденно прекратила транзит нефти по «Дружбе».

23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 

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