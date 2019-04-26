Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено
- РИА Новости
«Думаю, к концу первой декады мая выйдем на стабильную работу», — приводит его слова РИА Новости.
Гавриленко отметил, что как минимум в этот период заработает самая южная ветка «Дружбы» по прокачке нефти Urals по территории Украины для НПЗ в Чехии и Словакии.
Ранее сообщалось, что Украина вынужденно прекратила транзит нефти по «Дружбе».
23 апреля Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.