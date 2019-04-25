В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

«25 апреля 2019 года в 21:43 «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь — Броды (МН «Дружба»). Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, «Укртранснафта» имеет право остановить приём российской нефти, если сырьё не соответствует качественным показателям», — указывается в заявлении.

Оператор украинской нефтетранспортной системы добавил, что вынужден пойти на данный шаг в связи с отказом от приёма некачественной российской нефти на приёмо-сдаточных пунктах участка «Будковце» (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приёмо-сдаточном участке нефти «Фенешлитке» (Венгрия).

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.