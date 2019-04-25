Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

«Это техническая проблема, её не надо политизировать, периодически такое случается», — цитирует его ТАСС.

Ранее Белоруссия частично возобновила экспорт нефти в Польшу и на Украину.

23 апреля стало известно, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за поставок «некачественной нефти из России».

25 апреля российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что качественная нефть поступит на границу с Белоруссией в начале следующей недели.