Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

«Ущерб для нас — и экономический, и материальный, да и имиджевый — очень серьёзный», — цитирует Интерфакс главу государства.

Ранее Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.

Как заявляли в «Гомельтранснефть Дружба», в компании оценивают общий объём некачественной нефти в «Дружбе» на участках России, Белоруссии, Украины и Польши примерно в 5 млн тонн.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчёркивал, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе.