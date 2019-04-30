Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

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Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
  • РИА Новости

«Ущерб для нас — и экономический, и материальный, да и имиджевый — очень серьёзный», — цитирует Интерфакс главу государства.

Ранее Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая. 

Как заявляли в «Гомельтранснефть Дружба», в компании оценивают общий объём некачественной нефти в «Дружбе» на участках России, Белоруссии, Украины и Польши примерно в 5 млн тонн. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчёркивал, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе. 

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