Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия 30 апреля полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя гендиректора и главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

По словам Вериго, качественная нефть находится на 30-м км трассы Унеча — Мозырь. Это треть пути от Унечи до российско-белорусской границы.

Как отмечается, оператор использует паузу для ремонтных работ. Восстановить прокачку на уровне 60–65% номинальной среднегодовой загрузки Белоруссия планирует к 10–11 мая.

«Гомельтранснефть Дружба» предварительно оценила общий объём некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши в 5 млн т.

Вериго сообщил, что вскоре удастся восстановить работу лишь одной нитки «Дружбы», а вторая на неопределённое время останется закрытой.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил уголовного наказания за инцидент с нефтью.