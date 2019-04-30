Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. По всем этим линиям необходимо процедуры довести до конца. Это то, что я обещал нашим партнёрам из Белоруссии», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее «Гомельтранснефть Дружба» сообщила, что оценивает общий объём некачественной нефти в системе магистральных нефтепроводов «Дружба» на участках России, Белоруссии, Украины и Польши в примерно 5 млн тонн. Как сообщает БЕЛТА, по словам первого заместителя гендиректора, главного инженера компании Андрея Вериго, принятые меры по возобновлению прокачки позволят восстановить работу только одной нитки «Дружбы».

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию.

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