В Белоруссии начали очищать «Дружбу» от некачественной нефти
- РИА Новости
«Очистка началась, работы идут по плану. Все стороны придерживаются обязательств», — приводит слова Вериго Naviny.by.
Накануне он заявил, что Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил уголовного наказания за инцидент с загрязнением нефтепровода.
Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.