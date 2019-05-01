В Белоруссии начали очищать «Дружбу» от некачественной нефти

Главный инженер предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что на белорусском участке трубопровода «Дружба» началась очистка от некачественной нефти.

РИА Новости