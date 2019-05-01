В Белоруссии начали очищать «Дружбу» от некачественной нефти

Короткая ссылка
Главный инженер предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что на белорусском участке трубопровода «Дружба» началась очистка от некачественной нефти.
В Белоруссии начали очищать «Дружбу» от некачественной нефти
  • РИА Новости

«Очистка началась, работы идут по плану. Все стороны придерживаются обязательств», — приводит слова Вериго Naviny.by.

Накануне он заявил, что Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая. 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил уголовного наказания за инцидент с загрязнением нефтепровода.

Эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить