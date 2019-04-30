«Самоконтроля недостаточно»: Путин призвал усилить надзор за нефтемагистралями после инцидента с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин заявил о серьёзном экономическом и имиджевом ущербе, который нанесли поставки некачественной нефти через магистраль «Дружба». Глава государства подчеркнул, что самоконтроля нефтяников недостаточно и систему надзора за каналами поставки сырья необходимо пересмотреть. Представители «Транснефти» заявили об улучшении ситуации вокруг «Дружбы». Вместе с тем премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал к тщательному расследованию инцидента и не исключил, что по его итогам могут быть возбуждены уголовные дела.

Президент России Владимир Путин назвал очень серьёзным ущерб от ситуации с некачественной нефтью на магистрали «Дружба».

«Ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный», — сказал Путин в ходе встречи с главой ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым.

Как рассказал в беседе с главой государства руководитель «Транснефти», компания провела служебное внутрикорпоративное расследование, чтобы найти источник некачественной нефти.

По словам Токарева, предполагаемым виновником является частное предприятие в Самарской области, которое собирает нефть малых производителей в регионе, а также обеспечивает товарное качество этой нефти и паспортизацию, и дальше осуществляет передачу в систему магистральных нефтепроводов.

«На этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла товарную подготовку», — сказал Токарев Путину.

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Глава «Транснефти» рассказал, что считает выявленную схему мошеннической и уведомил об этом правоохранительные органы.

«На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже всё будет названо своими именами», — сказал Токарев.

Вместе с тем руководитель «Транснефти» заявил, что компания не снимает с себя ответственности за инцидент. Путин в ответ заметил, что существующей системы самоконтроля нефтяников недостаточно.

«Значит, самоконтроля недостаточно. Значит, нужно менять эту систему», — заключил президента.

«Ситуация более-менее выправилась»

Напомним, в 19 апреля белорусская сторона сообщила, что через нефтепровод «Дружба» на протяжении нескольких дней поступает нефть с повышенным содержанием хлоридов.

Эта магистраль поставляет нефть из России в направлении Белоруссии, дальше сырьё поступает в Польшу, а затем в Германию, по южной ветке направляется через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. «Транснефть» признала существование проблемы и заявила о скорейшем принятии мер.

Позднее, 26 апреля, в Минске состоялась встреча представителей России, Белоруссии, Украины и Польши, на которой обсуждалась проблема поставок некачественной нефти по магистрали «Дружба».

Присутствовавший на встрече заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин указал, что участники переговоров не обсуждали вопросы компенсации за поставку некачественного сырья, поскольку этот ущерб пока нельзя оценить в полной мере.

На встрече с Путиным глава «Транснефти» рассказал о мерах локализации последствий поставки некачественной нефти. По словам Токарева, план действий согласован с зарубежными коллегами из Украины, Белоруссии и Польши.

«На территорию Белоруссии сегодня уже поступила кондиционная нефть. Новополоцкий завод в Белоруссии снабжается веткой через Сургут, то есть ситуация более-менее выправилась», — сказал Токарев.

По его словам, из порта Усть-Луга осуществлены все апрельские отгрузки, график полностью выполняется. В дополнение к этому некондиционную нефть вывозят из Белоруссии по железной дороге, чтобы смешать её с нормальной нефтью в Новороссийске и впоследствии реализовать.

Кроме того, Токарев рассказал о межведомственной группе, которая создана по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Объединение выйдет с инициативой дополнить нормативную базу и отраслевые регламенты мерами, которые позволят усилить контроль за приёмом нефти в систему магистралей.

Административная и уголовная ответственность

О ситуации с некачественной нефтью в «Дружбе» высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он не исключил, что наказанием в сложившейся ситуации может стать уголовное дело.

«Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. По всем этим линиям необходимо процедуры довести до конца. Это то, что я обещал нашим партнёрам из Белоруссии», — сказал Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер назвал сам инцидент с некачественной нефтью «плохим» и призвал к тщательному расследованию. По его словам, следствие «идёт и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии».

«Результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц и установлении виновных компаний», — сказал Медведев.