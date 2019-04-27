Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, поручение дано главам Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзора.
«По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — говорится в сообщении.
Также Медведев поручил направить материалы проверки в Генпрокуратуру.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости расследования ситуации с «Дружбой». Он не исключил расследования со стороны правоохранительных органов.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным эту тему.