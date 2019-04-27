Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.

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РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, поручение дано главам Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзора. «По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — говорится в сообщении. Также Медведев поручил направить материалы проверки в Генпрокуратуру. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости расследования ситуации с «Дружбой». Он не исключил расследования со стороны правоохранительных органов. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным эту тему.