Путин заявил о необходимости расследования по ситуации с «Дружбой»

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о поставках некачественной нефти в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».

«Разумеется, я в курсе того, что произошло, но детали мне неизвестны. Потому что для того, чтобы понять, что там произошло, нужно произвести расследование», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Он отметил, что сначала необходимо расследование на уровне «Транснефти», которое в настоящее время проводится.

«Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведём и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специалистов», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставок некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Накануне представители России, Белоруссии, Украины и Польши провели встречу в Минске, посвящённую проблеме загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».