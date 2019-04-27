Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставок некачественной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос поставок некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

«Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьёзным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему», — приводит БЕЛТА слова главы администрации белорусского президента Натальи Кочановой.

Как она отметила, белорусская сторона надеется, что все вопросы будут урегулированы, исходя из заверений президента России.

Накануне представители России, Белоруссии, Украины и Польши провели встречу в Минске, посвящённую проблеме загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, стороны согласовали меры для устранения последствий инцидента.

Ожидается, что стабильная работа нефтемагистрали будет восстановлена в течение двух недель.

К 29 апреля апреля в Белоруссию поставят соответствующие стандартам нефтепродукты — дизель и топливо.