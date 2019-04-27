Минэнерго России создало комиссию по проверке нарушения качества нефти

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Министр энергетики России Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минэнерго России создало комиссию по проверке нарушения качества нефти
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

Отмечается, что в комиссию войдут руководители, и их заместители, федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также компании «Транснефть».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

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