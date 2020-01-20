Минск и Москва договорились о схеме компенсации за ЧП с «Дружбой»

Белоруссия достигла с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за ЧП на нефтепроводе «Дружба», сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского правительства.

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — заявили в пресс-службе, комментируя сообщения о встрече и. о. зампреда российского правительства Дмитрия Козака с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поставками нефти из России в Белоруссию.

23 апреля 2019 года Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».