Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

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Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что кризис с загрязнением нефтепровода «Дружба» преодолён, Россия поставляет по нему качественную нефть.
Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«У нас кризис уже преодолён, мы, в принципе, поставляем давно уже качественную нефть», — приводит РИА Новости его слова.

При этом Новак отметил, что остаётся разрешение вопроса очищения находящейся в хранилище загрязнённой нефти.

Ранее генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Эксперт Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил произошедшее с нефтепроводом.

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