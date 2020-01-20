Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о закупке 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идёт о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — заявили в пресс-службе компании.

Как пояснили в концерне, нефть будет поставляться через Клайпедский порт.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявление Кариньша.