В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты. 
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
  • Reuters

Об этом он заявил после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«С одной стороны, можно экспортировать из Белоруссии через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Белоруссию. Мы обсуждаем уже такие возможности», — цитирует БЕЛТА Кариньша.

Отвечая на вопрос, когда возможно достижение таких договорённостей, он заявил, что «этот вопрос следует задавать компаниям».

«Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки», — пояснил латвийский премьер.

Ранее в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

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