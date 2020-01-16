В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.

Об этом он заявил после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«С одной стороны, можно экспортировать из Белоруссии через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Белоруссию. Мы обсуждаем уже такие возможности», — цитирует БЕЛТА Кариньша.

Отвечая на вопрос, когда возможно достижение таких договорённостей, он заявил, что «этот вопрос следует задавать компаниям».

«Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки», — пояснил латвийский премьер.

Ранее в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.