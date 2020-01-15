В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию

«Транснефть» не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу, заявил глава компании Николай Токарев.

По его словам, Россия обладает возможностями перераспределить транзитные потоки, идущие в Европу через Белоруссию, однако не считает, что такая перспектива предстоит.

«Мы её исключаем, такую перспективу, но возможности такие у нас есть, морские перераспределения и другие варианты», — цитирует Токарева ТАСС.

Ранее замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что российское и белорусское антимонопольные ведомства примут окончательное решение по тарифам на транзит нефти до конца января.