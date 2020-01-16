Эксперт оценил заявление Латвии о возможности поставок нефти в Белоруссию

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.

По его мнению, идея о латвийской нефтяной альтернативе для Белоруссии имеет обширное политическое обоснование.

«В этой истории по большей части не экономическая, а политическая подоплёка, даже если просто собрать все эти заявления прибалтийских республик о возможности наладить поставки нефти в сторону белорусских потребителей», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.