Эксперт оценил заявление Латвии о возможности поставок нефти в Белоруссию

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Эксперт оценил заявление Латвии о возможности поставок нефти в Белоруссию
  • РИА Новости

По его мнению, идея о латвийской нефтяной альтернативе для Белоруссии имеет обширное политическое обоснование.

«В этой истории по большей части не экономическая, а политическая подоплёка, даже если просто собрать все эти заявления прибалтийских республик о возможности наладить поставки нефти в сторону белорусских потребителей», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.

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