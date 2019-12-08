Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

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Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
  • РИА Новости

Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Как сообщает БЕЛТА, дипломат отметил, что этот вопрос затрагивался на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко во время встречи в Сочи 7 декабря.

Ранее в «Транснефти» назвали инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» неприятным исключением из правил.

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и балтийские страны из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что данная проблема носит временный характер.

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