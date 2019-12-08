Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
- РИА Новости
Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Как сообщает БЕЛТА, дипломат отметил, что этот вопрос затрагивался на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко во время встречи в Сочи 7 декабря.
Ранее в «Транснефти» назвали инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» неприятным исключением из правил.
23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и балтийские страны из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что данная проблема носит временный характер.