«Транснефть» назвала ЧП с «Дружбой» исключением из правил

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Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением из правил.
«Транснефть» назвала ЧП с «Дружбой» исключением из правил
  • РИА Новости

«Хотим заверить рынок, что это неприятное исключение, которое в последующем благодаря тем мероприятиям, которые нами реализуются и которые ещё предстоит реализовать... избежать таких инцидентов в будущем», — приводит РИА Новости слова Андронова.

8 августа сообщалось, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы подобные ЧП с загрязнением нефтепровода «Дружба» не повторялись.

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