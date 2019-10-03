«Транснефть» назвала ЧП с «Дружбой» исключением из правил

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением из правил.

«Хотим заверить рынок, что это неприятное исключение, которое в последующем благодаря тем мероприятиям, которые нами реализуются и которые ещё предстоит реализовать... избежать таких инцидентов в будущем», — приводит РИА Новости слова Андронова.

8 августа сообщалось, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы подобные ЧП с загрязнением нефтепровода «Дружба» не повторялись.