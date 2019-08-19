Медведев призвал избежать повторения ЧП с «Дружбой»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы инциденты, подобные ЧП с загрязнением нефтепровода «Дружба», не повторялись.

«Необходимо сделать все, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Медведев, обсуждая на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым последствия ЧП с загрязнением нефтепровода, заявил, что поручит как можно быстрее изучить предложения трубопроводной монополии по контролю качества нефти и подготовить по ним нормативные решения.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что кризис с загрязнением нефтепровода «Дружба» преодолён, Россия поставляет по нему качественную нефть.

8 августа сообщалось, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.

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