Минск ожидает до конца года получить компенсацию основных потерь за грязную нефть

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Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что Белоруссия рассчитывает до конца года договориться с Россией о компенсации за поступление в страну некондиционной нефти.

«На данный период идёт отработка с российской стороной различных механизмов компенсации. К сожалению, она не так быстро происходит, работа ведётся постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать либо сделать качественные, чёткие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Рыбакова.

Он отметил, что после этого планируется обсудить вопросы компенсации «оставшихся потерь, которые подсчитает белорусская сторона».

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что увеличение тарифа на прокачку нефти через Белоруссию на 3,7% будет действовать до конца 2019 года.

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