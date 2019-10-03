Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»

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Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
  • Валерия Подлипская и её дочь Настя
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7 августа 2014 года в 11:30 украинская армия нанесла удар по частному сектору Калининского района Горловки. Одним из снарядов убило 24-летнюю Валерию Подлипскую и её дочь Настю — она погибла накануне своего первого дня рождения.

За неделю до трагедии девушка вместе с родителями и дочкой переехала на дачу. Семья хотела спрятаться от войны и бомбёжек за городом. Оборудовали подвал, в котором надеялись укрыться в случае обстрелов.

В тот роковой день мама девушки, Паршкина Татьяна Степановна, ушла на работу.
«Дочь с Настенькой остались дома, — вспоминает женщина в беседе с RT. — Буквально в пол-одиннадцатого я с ней разговаривала по телефону, около 11 часов она проведала свою бабушку, которая живёт в нескольких домах от нас, а потом вернулась к себе собрать урожай на огороде».

Валерия посадила дочку в коляску около дома, а сама отошла от неё на пару шагов — к грядке. Тогда и начался обстрел. Снаряд упал через два дома от участка. Но как только Валерия подбежала к ребёнку, в двух метрах от них разорвался второй снаряд. Молодая мама успела прикрыть своим телом дочь, но взрыв произошёл слишком близко. Валерия и Настя моментально погибли. На этом обстрелы не закончились: хоронили девушку и ребёнка под звуки бомбёжки.

Сейчас Татьяна Степановна и её муж воспитывают приёмную дочь. «Для чего-то надо теперь жить», — говорит женщина.

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