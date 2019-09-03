«Предприятиям может грозить остановка»: на Украине заявили о катастрофе с запасами угля

В преддверии начала отопительного сезона запасы угля на складах украинских ТЭС существенно ниже, чем на аналогичный период 2018 года. Причём, по данным Минэнерго Украины, ситуация только усугубляется — если две недели назад отставание от прошлогодних показателей было около 800 тыс. тонн угля, то в конце августа эта цифра перевалила за 1 млн тонн. В Верховной раде назвали сложившуюся ситуацию катастрофой и призвали власти принять все необходимые меры, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением и остановки производства. Эксперты уверены, что угольную проблему на Украине можно решить путём диалога с самопровозглашёнными республиками Донбасса. Вместе с тем аналитики не исключают, что обострение ситуации с запасами угля оказалось на руку украинским олигархам, которые заинтересованы в покупке дорогого топлива за рубежом.

Складывающаяся в преддверии начала отопительного сезона на Украине ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность у специалистов. Так, глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что сейчас на складах тепловых электростанций страны на 54% меньше угля, чем было на аналогичный период 2018 года.

«Относительно того, есть ли уголь на складах тепловых электростанций — это меня сейчас больше волнует, потому что мы уже вошли в осенне-зимний период 2019—2020 года и далее — зимне-весенний период. Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года», — заявил Волынец в эфире телеканала ZIK.

«В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», — подчеркнул он.

Парламентарий выразил мнение, что если новое руководство страны не объединит свои усилия для урегулирования кризиса, то Украина может столкнуться с ограничениями подачи электроэнергии предприятиям вплоть до их остановки.

«Будет просто веерное отключение, без всякого предупреждения. Пострадают невинные люди. Может возникнуть ещё одна угроза — это развал энергетической системы, так как блоки тепловых электростанций имеют уникальную способность регулирующих возможностей, блоками атомных станций мы не можем регулировать», — добавил Волынец.

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Приведённая специалистом оценка запасов угля подтверждается последней сводкой Минэнерго Украины. Согласно данным ведомства за 30 августа, на складах находится 840,2 тыс. тонн угля, что на 54,8% (1018 тыс. тонн) меньше показателей за аналогичный период 2018-го.

Причём за последние две недели лета этот показатель существенно ухудшился. Согласно данным Минэнерго, на 19 августа на украинских складах было накоплено 918 тыс. тонн угля — на 46,5% (798,4 тыс. тонн) меньше, чем год назад.

Отметим, с 1 июня действует запрет на поставки из России на Украину нефти, угля и нефтепродуктов. Комментируя введение этих мер, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что речь идёт об ответе на санкции Киева.

По данным на начало августа, поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%. Как уточняла газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, экспорт российского угля на Украину сократился в июне по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 85,3% (750 тыс. тонн) — до 129,3 тыс. тонн.

Покупка угля за границей

На этом фоне украинская энергетическая компания ДТЭК на днях назначила на 3 и 4 сентября торги по закупке суммарно 450 тыс. тонн угля.

«Сегодня наблюдается ограниченное предложение угля на международных рынках. Мы используем все доступные инструменты для поиска топлива для наших ТЭС», — заявили в пресс-службе «ДТЭК Энерго».

Незадолго до этого стало известно, что ДТЭК уже приобрела в Колумбии более 400 тыс. тонн угля. Об этом 20 августа сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

«В настоящее время у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн угля марки Г, а также 100 тыс. тонн антрацита… Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть», — сказал он.

О проблеме запасов угля также упомянули в украинском министерстве энергетики и защиты окружающей среды. В ведомстве заявили, что этот вопрос является первоочерёдным.

«Первый приоритет — уголь на складах, а также баланс электроэнергии, с учётом ситуации на Хмельницкой АЭС, где первый энергоблок не вошёл в операционную деятельность. Соответственно необходимо пересчитать баланс, а если мы пересчитаем баланс, то это будут другие объёмы поставки угля», — заявил глава министерства Алексей Оржель.

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Отметим, что в августе по всей Украине прошла волна забастовок шахтёров, выступавших против задержек зарплат. Так, 12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки шахты «Капитальная» отказались работать также из-за задолженности по зарплате.

По мнению украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, украинская власть пока не хочет решать проблемы, избавление от которых могло бы привести к улучшению и экономической ситуации в стране.

«У власти какие-то романтики, которые думают, что заграница нам поможет. Можно было бы совершенно спокойно решить проблемы с углём, но они продолжают старую политику», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, в сложившейся ситуации Киеву следует садиться за стол переговоров с самопровозглашёнными республиками Донбасса, однако этого не происходит.

«Это проблема, созданная исключительно киевским руководством, она надуманная и в своей основе имеет политическую целесообразность, а не экономическое рациональное зерно, — уверен политолог. — Я думаю, что могли бы они ещё успеть до отопительного сезона, но для этого нужно волевое решение о снятии блокады с Донбасса, а не получать уголь из Пенсильвании».

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко связывает непростую ситуацию с углём на Украине с деятельностью олигархов.

«На сегодняшний момент, есть два очень уважаемых олигарха, которые очень хорошо зарабатывают на Украине, покупая очень дорогой уголь и, соответственно, продавая украинцам очень дорогую энергию. Зеленский эту схему приказал поломать», — рассказал эксперт.

По его словам, украинские олигархи, используя различные схемы, покупают очень дорогой уголь и объясняют, что они «вынуждены» так делать из-за нехватки угля, а также требуют поднять цены.

«Сейчас стоит цель, чтоб уголь закупали напрямую, например, из ДНР и ЛНР, а это не по схемам. Это для них не выгодно», — заключил собеседник RT.