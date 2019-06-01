В России вступил в силу запрет на поставки нефти и угля на Украину

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Запрет на поставки нефтепродуктов из России на Украину вступает в силу. С 1 июня только на основании отдельных разрешений в страну можно будет ввозить продукцию топливно-энергетического комплекса, включая уголь и нефтепродукты.
В России вступил в силу запрет на поставки нефти и угля на Украину
  • © Светлана Майорова
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, Минэкономразвития направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать разрешения.

Сами разрешения и объём поставок будут пересматриваться ежемесячно.

Под ограничения также попали такие виды топлива, как каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс и ретортный уголь.

18 апреля стало известно о введении Россией запрета на экспорт нефти на Украину. 

В «Укртатнафте», комментируя такое решение, отметили, что это может привести к коллапсу экономики Украины.

Эксперт Александр Дудчак прокомментировал НСН введение запрета

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