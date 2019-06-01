В России вступил в силу запрет на поставки нефти и угля на Украину
- © Светлана Майорова
- РИА Новости
Как отмечает РИА Новости, Минэкономразвития направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать разрешения.
Сами разрешения и объём поставок будут пересматриваться ежемесячно.
Под ограничения также попали такие виды топлива, как каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс и ретортный уголь.
18 апреля стало известно о введении Россией запрета на экспорт нефти на Украину.
В «Укртатнафте», комментируя такое решение, отметили, что это может привести к коллапсу экономики Украины.
Эксперт Александр Дудчак прокомментировал НСН введение запрета.