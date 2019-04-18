«Укртатнафта» увидела угрозу коллапса экономики без российской нефти
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- РИА Новости
«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике», — говорится в заявлении.
Как отмечается, такие действия могут «подорвать национальную безопасность страны».
При этом в «Укртатнафте» подтвердили намерения и возможности стабилизировать ситуацию на отечественном рынке с помощью увеличения переработки нефтяного сырья каспийских месторождений и обеспечить страну нефтепродуктами высокого качества в полном объёме.
18 апреля стало известно, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину. Такое решение прокомментировали ФАН в Совете Федерации.
Подробнее — в материале RT.