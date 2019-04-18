«Укртатнафта» увидела угрозу коллапса экономики без российской нефти

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В компании «Укртатнафта», комментируя запрет России на экспорт нефти на Украину, заявили, что подобное решение может привести к коллапсу экономики и несёт угрозу безопасности страны.
«Укртатнафта» увидела угрозу коллапса экономики без российской нефти
  • © Евгений Котенко
  • РИА Новости

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике», — говорится в заявлении.

Как отмечается, такие действия могут «подорвать национальную безопасность страны».

При этом в «Укртатнафте» подтвердили намерения и возможности стабилизировать ситуацию на отечественном рынке с помощью увеличения переработки нефтяного сырья каспийских месторождений и обеспечить страну нефтепродуктами высокого качества в полном объёме.

18 апреля стало известно, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину. Такое решение прокомментировали ФАН в Совете Федерации. 

Подробнее — в материале RT.

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