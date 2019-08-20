Украинская компания купила в Колумбии более 300 тысяч тонн угля
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.
«В настоящее время у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн угля марки Г, а также 100 тыс. тонн антрацита… Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть», — сказал он.
Тимченко уточнил, что 13 августа была осуществлена поставка в порт Южный, а 14 августа — разгрузка первой партии законтрактованного газового угля из Колумбии. Следующая партия ожидается 3 сентября.
Ранее рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки шахты «Капитальная» отказались работать также из-за задолженности по зарплате.
В начале августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.
Вместе с этим 20 августа глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии.
Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.