Украинская компания купила в Колумбии более 300 тысяч тонн угля

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Украинская компания ДТЭК заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии.
Украинская компания купила в Колумбии более 300 тысяч тонн угля
  • ©Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

«В настоящее время у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн угля марки Г, а также 100 тыс. тонн антрацита… Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть», — сказал он.

Тимченко уточнил, что 13 августа была осуществлена поставка в порт Южный, а 14 августа — разгрузка первой партии законтрактованного газового угля из Колумбии. Следующая партия ожидается 3 сентября.

Ранее рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки шахты «Капитальная» отказались работать также из-за задолженности по зарплате.

В начале августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.

Вместе с этим 20 августа глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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