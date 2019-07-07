В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля

Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Мы и сейчас вынуждены покупать 10 млн тонн товарного угля за границей — вместо того, чтобы вкладывать в рабочие места на наших угольных предприятиях и повышать добычу. Вот эта формула ущербна: когда власть согласна делать приятно даже угольщикам Пенсильвании, но на собственных шахтёров ей плевать», — указал он.

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