Украина приняла первый в 2019 году балкер с углём из США

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Морской порт Черноморск 28 марта принял первый в 2019 году балкер с углём из США. Об этом проинформировала пресс-служба Администрации морских портов Украины.
Украина приняла первый в 2019 году балкер с углём из США
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  • РИА Новости

Отмечается, что на борту судна находится 75 тыс. тонн угля.

В ведомстве сообщили, что грузообработка судна осуществляется тремя технологическими линиями, с одновременным вывозом груза на тыловые площади.

Планируется, что разгрузка балкера завершится 3 апреля 2019 года.

В октябре 2018 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило, что в следующем году импортирует 3,815 млн тонн антрацита из России, что составит 72% от всего импорта данного товара.

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