Украина планирует в 2019 году импортировать 72% всего антрацита из России
- © Денис Петров
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ведомства.
Отмечается, что при этом из США ввезут лишь 418 тыс. тонн антрацита.
Уточняется, что всего в 2019 году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали страны поставят 28,159 млн тонн угля, из них — 5,269 млн тонн антрацита и 22,89 млн тонн газового угля.
В апреле сообщалось, что в 2017 году 78,6% импортированного на Украину антрацита было поставлено Россией.