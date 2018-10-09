Украина планирует в 2019 году импортировать 72% всего антрацита из России

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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило, что в следующем году импортирует 3,815 млн тонн антрацита из России, что составит 72% от всего импорта данного товара.
Украина планирует в 2019 году импортировать 72% всего антрацита из России
  • © Денис Петров
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что при этом из США ввезут лишь 418 тыс. тонн антрацита.

Уточняется, что всего в 2019 году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали страны поставят 28,159 млн тонн угля, из них — 5,269 млн тонн антрацита и 22,89 млн тонн газового угля.

В апреле сообщалось, что в 2017 году 78,6% импортированного на Украину антрацита было поставлено Россией.

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