Луганская ТЭС перешла с угля на газ

Луганская теплоэлектростанция перешла на использование газа, сообщил глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.

«Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Всё прошло в штатном режиме, перебоев не было», — написал Комарницкий в Facebook.

26 июля Интефакс-Украина сообщало, что Луганская ТЭС 29 июля может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из России. Как отмечало агентство, об этом свидетельствовали данные протокола заседания Луганской администрации и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.