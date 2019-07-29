Луганская ТЭС перешла с угля на газ

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Луганская теплоэлектростанция перешла на использование газа, сообщил глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Луганская ТЭС перешла с угля на газ
  • ©wikimedia.org

«Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Всё прошло в штатном режиме, перебоев не было», — написал Комарницкий в Facebook.

26 июля Интефакс-Украина сообщало, что Луганская ТЭС 29 июля может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из России. Как отмечало агентство, об этом свидетельствовали данные протокола заседания Луганской администрации и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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