«Типичный популизм»: какие обещания даёт Юлия Тимошенко перед выборами президента Украины
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«Предвыборная болтовня»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах, которые должны пройти на Украине в следующем году, изменит формат переговоров по Донбассу. Как отмечают украинские СМИ, политик назвала Минские соглашения «тупиковыми».
«Они с самого начала были бесперспективными», — считает Тимошенко. По её словам, эти переговоры ведут либо «террористы так называемых ДНР и ЛНР», либо «пророссийские марионетки от имени Украины».
Однако эксперты полагают, что Тимошенко не права в оценке минских договорённостей. Если кого и следует винить в том, что они не выполняются, так это киевские власти, заявил RT политолог Владимир Корнилов.
«Я не считаю Минские соглашения тупиковым документом. Смысл их был в том, чтобы принудить Киев к прямым переговорам с мятежными республиками, — отметил в интервью RT Корнилов. — Но Киев отказывается от этого».
Напомним, что чуть больше месяца назад Тимошенко придерживалась иной точки зрения по Минским соглашениям.
«Сегодня у нас есть минские договорённости, и мы определённым образом отдаём им должное, потому что мы все считаем, что конфликт мог быть более жестоким и всеохватывающим и что минские договорённости определённым образом притормозили агрессию», — заявляла она 15 сентября, выступая на конференции YES в Киеве.
Также лидер «Батькивщины», которая занимает пока по опросам общественного мнения первое место в списке наиболее вероятных претендентов на президентское кресло, 24 октября пообещала «вернуть» Донбасс Украине.
«Мы добьёмся мира, но на условиях Украины. Мы вернём наш, украинский Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория. Вернём 2 млн беженцев», — пообещала Тимошенко.
Впрочем, и месяц назад, и сейчас, и даже в 2014 году лидер «Батькивщины» в своих выступлениях настаивала на том, что любые переговоры по украинским территориям должны основываться на Будапештском меморандуме 1994 года. Этот документ, подписанный лидерами Украины, США, России и Великобритании, гарантировал соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины.
По словам Корнилова, апелляции к Будапештскому меморандуму смешно слышать из уст украинских политиков. Он отметил, что меморандум — это лишь своего рода «узелок на память, декларация о намерениях», поэтому «ссылаться на любой меморандум как на юридически обязывающий документ — совершенно непродуктивно».
«Я напомнил бы Юлии Тимошенко заключённый ею Брюссельский меморандум с Евросоюзом, по которому Евросоюз обязался добиться модернизации украинской газотранспортной системы за счёт средств европейских инвесторов. Что-то она этот меморандум не вспоминает», — подчеркнул Корнилов.
Подписанное Тимошенко в 2009 году соглашение так и не было выполнено.
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«Это обычная пропагандистская предвыборная болтовня», — прокомментировал в интервью RT заявление Тимошенко украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам эксперта, кандидат в президенты Украины отлично понимает, что делает нереалистичные заявления. Она видит, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, но «предложить ничего содержательного не может».
«Абсолютно нереалистичные обещания»
22 октября на пресс-конференции в Хмельницком Юлия Тимошенко заявила, что добьётся моратория на повышение тарифов на газ, тепло и электороэнергию.
19 октября кабмин Украины пообещал с 1 ноября поднять тарифы на газ на 23,5% в соответствии с требованиями МВФ. Однако 24 октября украинский Минфин заявил, что новую программу поддержки экономической политики Украины МВФ готов утвердить только после роста тарифов на отопление.
«Тимошенко занимается предвыборной кампанией и озвучивает абсолютно нереалистичные обещания», — считает Корнилов.
Политолог отмечает, что значительная часть риторики Тимошенко, особенно её обещание покончить с войной в Донбассе, практически не отличается от заявлений, которые использовал в своей предвыборной кампании 2014 года действующий президент Пётр Порошенко.
Среди других обещаний Тимошенко: обеспечить рост ВВП на Украине до 7% в год (в 2017-м, по данным Всемирного банка, этот показатель составил 2,5%), ликвидировать национальную нефтегазовую компанию «Нафтогаз», вернуть деньги, которые Россия якобы задолжала, украинским газовикам и всему украинскому народу, а также превратить Украину в энергетическую державу.
«Полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС», — заявляла в сентябре 2018 года Тимошенко.
Кроме того, в списке обещаний Тимошенко — принятие новой конституции и «перезапуск страны» в качестве парламентской республики, «возвращение» Крыма, переход от кланово-олигархической к социальной рыночной экономике, развитие инноваций, внедрение технологий блокчейна в работу госорганов, создание полностью контрактной армии, восстановление угольной отрасли, остановка контрабанды леса-кругляка и янтаря, предоставление народу права законодательной инициативы и укрепление институтов прямой демократии. Политик также обещала сделать всё, чтобы Украина стала членом ЕС и НАТО.
«Это всё типичный популизм. Но её избиратели ей верят», — отметил Погребинский.
Высокий антирейтинг
Выборы 2019 года станут уже третьими, на которые Юлия Тимошенко пойдёт в качестве кандидата в президенты. Пока у бывшего премьер-министра и заключённой, отбывавшей тюремный срок за коррупцию, наиболее высокие шансы стать главой государства.
Так, согласно сентябрьскому опросу исследовательской группы «Рейтинг», она возглавляет список наиболее популярных кандидатов в президенты с 13,2% поддержки. На втором месте — юморист Владимир Зеленский с 7,8% (хотя официально он ещё не объявлял о своём выдвижении). Действующий президент Пётр Порошенко — лишь третий (с 6,8%).
Однако, по словам Погребинского, победа на президентских выборах Тимошенко не гарантирована. У неё высокий антирейтинг, более 25% (такой же, как у лидера Радикальной партии Олега Ляшко, у главы Народного фронта Арсения Яценюка и у кандидата от Оппозиционного блока Юрия Бойко), хотя Петра Порошенко не желают видеть на президентском посту более 50% украинцев. Но если вместе с Тимошенко во второй тур пройдёт менее одиозный кандидат, у него будут высокие шансы победить.
- Избирательный участок на Украине
- Reuters
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Тем не менее, с точки зрения Михаила Погребинского, приход к власти Юлии Тимошенко может теоретические сдвинуть с мёртвой точки ситуацию в Донбассе, переломив сопротивление как националистов, так и силовиков.
«В принципе, Тимошенко понимает, что ситуация в тупике. Её отличие от позиции Порошенко в том, что она человек решительный и не робкого десятка, — отмечает политолог. — Порошенко всего боится: Авакова (министра внутренних дел. — RT), национал-радикалов, американцев, русских. Всех. А если она станет президентом, то в силовых структурах никакого своеволия и оппозиции не потерпит».
Кроме того, по мнению украинского политолога, Юлия Тимошенко как человек, долго имевший дело с газовой отраслью, может частично поломать предыдущие договорённости с МВФ по тарифам в этой сфере, но не более того.
«Беда в том, что на Украине никто не собирается голосовать, — подчёркивает Корнилов. — Идёт серьёзная борьба за право объявить результаты на тех или иных избирательных участках, в тех или иных избирательных округах. И здесь команда Тимошенко тоже ведёт серьёзную подковёрную борьбу. Но главное, конечно, получить ярлык на правление от посольства Соединённых Штатов Америки».
Поэтому политолог прогнозирует, что в ближайшее время Тимошенко, как и Пётр Порошенко, в борьбе за благосклонность американцев могут повысить градус антироссийской риторики.
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