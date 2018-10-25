Сопутствующий рост: как удорожание газа на Украине скажется на стоимости отопления и горячей воды

Примерно на 16% возрастут тарифы на отопление и горячую воду на Украине в связи с подорожанием газа. С таким утверждением выступил министр социальной политики Андрей Рева. При этом глава правительства Владимир Гройсман исключил дальнейшее повышение стоимости газа во время нынешнего отопительного сезона. Однако СМИ сообщают, что МВФ, который после увеличения цен на топливо выделит Киеву $3,9 млрд, ожидает роста цен уже весной. Как выполнение требований международного кредитора скажется на жизни простых украинцев, разбирался RT.

Удорожание газа для украинских граждан привело к росту сопутствующих тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, по новым ценам украинцам придётся платить с декабря.

«Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду — это стоимость газа, по предварительным подсчётам, по моим подсчётам, это должно быть 16%», — цитирует чиновника УНН.

При этом он не ожидает увеличения числа заявителей, которые не смогут полностью оплачивать коммунальные услуги. По его словам, по сравнению с 2017 годом количество заявок и вовсе уменьшилось на 2,5 млн.

«На 23,5% поднимается тариф на газ, а в среднем зарплаты и пенсии за предыдущие периоды, которые учитываются при исчислении, примерно увеличились на этот показатель», — сообщил Рева.

Между тем источник RT в НАК «Нафтогаз» заявил об обратном. По его словам, перед правительством стоит непростая задача — сократить количество получателей субсидий.

«Да, нужно сделать тарифы экономически обоснованными и уйти от дотаций. Всё верно. Но готово ли к этому население? Почему никто не думает об обычных людях, которые должны отдавать последнее за право не мёрзнуть зимой? Это всё похоже на эксперимент над реальными людьми», — заявил в беседе с RT представитель партии «Народный фронт».

В пятницу, 19 октября, украинский кабинет министров утвердил повышение цены на газ для населения на 23,5% в рамках договорённостей Международного валютного фонда. Таким образом, с 1 ноября граждане Украины будут платить 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров газа. В ответ же МВФ выделяет Киеву очередной заём размером в $3,9 млрд «для обеспечения экономической устойчивости» государства в 2019 году.

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При этом агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на проспект эмиссии еврооблигаций Минфина, подтвердило, что новая программа поддержки экономической политики Украины будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Между тем изданию «Экономическая правда» стало известно от источников, что МВФ не отказался от своих первоначальных требований по повышению стоимости газа до рыночной.

«Кредитор ждёт очередного повышения весной следующего года — на 15%, а следующее запланировано на осень 2019-го», — говорится в статье.

Эту информацию RT подтвердил источник в «Нафтогазе», добавив, что Международный валютный фонд получил соответствующее обещание от Верховной рады.

«МВФ настаивает на том, что цены для потребителей должны быть такими же, как и у промышленных предприятий. Мы не представляем, как люди смогут платить за газ 11 тыс. грн ($390) за 1 тыс. кубометров», — говорит он.

«Большинство украинцев окажутся перед сложным выбором»

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман, как и в 2017 году, исключил возможность дальнейшего повышения стоимости топлива. По его словам, такое развитие событий неприемлемо для украинских граждан. Он заверил, что страна полностью готова к отопительному сезону — 2018/2019.

«Накоплен достаточный уровень запасов газа в хранилищах. Это означает, что отопительному сезону ничто не угрожает», — сказал он, выступая в парламенте.

В марте 2018 года президент Украины Пётр Порошенко призывал граждан страны последовать его примеру и понизить температуру отопления «на один градус» в условиях дефицита газа.

При этом население Украины выражает своё несогласие с экономическим курсом, который выбрал Киев. Согласно результатам опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), 53,5% опрошенных считают негативным влияние Международного валютного фонда (МВФ) на политику Украины.

В среду, 24 октября, партия «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко организовала акцию протеста против повышения цены на газ. Митингующие заняли пересечение Институтской и Банковой улиц Киева, где расположено здание администрации президента Украины. Они требуют отмены решения правительства об удорожании топлива.

Участники акции в Киеве против повышения цен на газ

РИА Новости

По словам источника RT в «Батькивщине», партия намерена оспорить решение правительства о росте тарифов.

«Рост цен приведёт к тому, что большинство украинцев окажутся перед сложным выбором — заплатить за коммунальные услуги или купить еду. Я не говорю уже о том, что в скором времени потребители будут включать отопление несколько раз за зиму, только во время лютых морозов. Мне кажется, чиновники могли бы подумать о своих гражданах, а не плясать под дудку иностранных кредиторов», — заметил собеседник.

«МВФ и власти Киева уничтожают Украину»

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта считает, что требование МВФ о дальнейшем повышении цены на газ всё-таки будет выполнено.

«Нынешнее руководство, получая такие кредиты и доводя нищету населения до предела, понимает, что будущего у него нет. Видимо, действительно на выборах следующего года сменится власть. А действующие лидеры просто «съедут», понимая, что здесь им жизни не будет. К сожалению, на Украине полным ходом идёт деградация как экономики, так и политической системы», — сказал эксперт.

По мнению политолога Юрия Светова, отказ Киева от сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере энергетики, ударил исключительно по населению Украины.

«Из-за идиотских политических амбиций, из-за того, что они подчиняются диктату американцев, желающих сбывать свой более дорогой сжиженный газ в Европе, из-за повышения цены на газ будет дорожать всё — и тепло, и вода. Те, кто не могут платить, вынуждены будут отказываться от использования газа. А те, кто будут платить, будут обеспечивать амбиции господина Порошенко и его окружения», — подчеркнул он.