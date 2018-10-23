Тимошенко призвала украинцев требовать отмены повышения цен на газ

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала украинцев 24 октября собраться у администрации президента Украины с требованием отменить решение о повышении тарифов на газ.
Тимошенко призвала украинцев требовать отмены повышения цен на газ
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

«Мы считаем, что сейчас нужно помочь людям объединить все усилия для того, чтобы остановить эти мегаавантюрные сделки, которые сегодня проводятся с ценой на газ… Люди крайне возмущены. Я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти», — сказала Тимошенко.

По её словам, новая власть за считаные недели снизит стоимость газа.

«Новый президент и новое правительство не допустят никакого дефолта. Сразу после смены власти цену на газ поставят на место — снизят минимум вдвое. Как следствие — уменьшатся минимум вдвое и тарифы на тепло», — говорится в заявлении лидера партии.

19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что цены на газ на Украине поднимут с начала ноября на 23,5%. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.

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