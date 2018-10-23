Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил очередное повышение цен на газ для украинцев, после того как в стране было принято решение поднять стоимость газа на 23,5% с 1 ноября.

«Вопрос, чтобы делать ещё одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдёт, потому что это недопустимо для украинских граждан», — заявил Гройсман в эфире ICTV.

По его словам, в будущем цена на газ будет зависеть от импортной цены.

19 октября украинский премьер сообщил, что цены на газ на Украине поднимут с начала ноября на 23,5%. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что такими действиями власти Украины бросили граждан страны в рабство МВФ.